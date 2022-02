Lívian Aragão completa 23 anos e surge deslumbrante na web: ''Gatíssima''

Lívian Aragão completa 23 anos e surge belíssima nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 09h58

Nesta semana, a atriz Lívian Aragão completou 23 anos de idade. Nas redes sociais, ela celebrou a data especial em grande estilo.

No Instagram, a filha do humorista Renato Aragão (87) surgiu belíssima em uma nova sequência de fotos postadas no dia em que assoprou velinhas.

"23 anos nesse mundão #obrigadapapaidocéu", escreveu a influenciadora digital que foi clicada toda poderosa com um look preto que evidenciava a sua boa forma física. "Gatíssima!", exaltou um dos seus fãs.

Mãe coruja, Lilian Aragão aproveitou a publicação da filha para se declarar à ela na web. "Linda de viver. Inteligente, carinhosa, perfeita para mim.TE AMO. Parabéns é pouco, você merece o mundo de coisas boas.Só o bem.PARABÉNSSSSSS!", escreveu a esposa do Didi.

Confira a beleza de Lívian Aragão!