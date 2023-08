Lívia Andrade ultrapassa os limites da beleza ao posar em Ibiza: “Como pode?”

Apresentadora Lívia Andrade deixou seus seguidores de queixo caído ao abrir álbum de fotos das férias no verão europeu

A atriz e apresentadora Lívia Andrade usou suas redes sociais para deixar seus seguidores impressionados na manhã desta segunda-feira, 28! De férias no verão europeu, a loira ultrapassou todos os limites da beleza ao compartilhar fotos de sua estadia em uma ilha paradisíaca espanhola, Ibiza.

Depois de curtir uma curta temporada nos Estados Unidos, Lívia pegou um voo e partiu para o arquipélago conhecido pela vida noturna agitada e pelas praias cristalinas. Inclusive, na legenda do álbum, a apresentadora deixou um aviso: “Não se dorme na Europa!!!”, ela escreveu e mostrou que está curtindo cada segundo da viagem.

Nos cliques, a beldade aparece com um biquíni roxo bem chamativo, além de posar com um óculos de sol estiloso, um boné e alguns acessórios enquanto renova seu bronze à beira-mar. Lívia também exibiu alguns registros enquanto se refrescava nas águas azuis e deixou seus mais de de 10 milhões de seguidores encantados.

Nos comentários da publicação, os admiradores da musa não pouparam elogios: “Gente, piscou e ela está maravilhosamente maravilhosa em Ibiza”, disparou um fã. “Como pode ser tão linda assim Lívia? Ôh mulher para ser gata”, questionou outro seguidor. “Deusa demais”, elogiou outro. “Tá maravilhosa”, se derreteu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Vale lembrar que Lívia ganhou notoriedade ao participar do elenco de ‘A Praça É Nossa’ no SBT. Atualmente, a loira brilha ao lado de Luciano Huck e Dona Dea no "Domingão com Huck" da Globo.

Lívia Andrade chama atenção ao curtir o dia na praia:

Essa não foi a única vez que Lívia Andrade causou comoção ao posar na praia! Na semana passada, a artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece de biquíni, exibindo seu corpo escultural ao fazer várias poses enquanto se refrescava no mar durante uma curta estadia nos Estados Unidos.