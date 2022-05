Lívia Andrade surge deslumbrante em vestido curtinho de grife e impressiona

Apresentadora Lívia Andrade esbanjou beleza em evento de lançamento de seu novo programa com look poderoso

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 10h01

A apresentadora Lívia Andrade (38) mostrou fotos do evento de lançamento de seu programa Música Mix na Band.

Nesta quarta-feira, 18, a loira publicou cliques do encontro que aconteceu na noite anterior e impressionou com o look escolhido para a ocasião, um vestido de grife.

Usando a peça curtinha, bem justa e de mangas longos, Lívia Andrade surgiu deslumbrante brilhando não apenas com a roupa, mas também com suas pernas iluminadas.

"A noite foi otEmaaaaaaaaa... Uma mistura de gente maravilhosa com música boa", mostrou os registros do evento que aconteceu em São Paulo.

Durante o lançamento de seu novo programa, a apresentadora foi flagrada aos beijos com o namorado, o empresário Marcos Araújo.

Lívia Andrade aposta em vestido de grife para lançamento de seu novo programa na Band; veja: