Lívia Andrade posa de biquíni, vira de costas e exibe corpo perfeito: "É uma deusa"

Com um biquíni mínimo preto, Lívia Andrade esbanja beleza e exibe o corpo definido em fotos nas redes sociais

Redação Publicado em 07/08/2022, às 10h51

A apresentadora Lívia Andrade (39) está curtindo o descanso merecido em Flórida, nos Estados Unidos. E no último sábado, 6, Lívia exibiu seu corpo escultural em fotos de biquíni e surpreendeu seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, a musa surgiu em duas fotos de biquíni. Lívia Andrade apostou em uma peça de banho preta para curtir o dia.

Nas fotos publicadas pela apresentadora, ela surgiu mostrando o corpão definido, e a paisagem de Cocoa Beach.

Nos comentários, fãs e amigos de Lívia Andrade aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da musa: "É uma deusa", escreveu um seguidor. "Que linda!", disse outro. "Perfeita demais", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Lívia Andrade de biquíni:

Lívia Andrade posa de camisetinha de algodão sem sutiã:

A presentadora Lívia Andrade (39) compartilhou mais um de seus cliques ousados na rede social. Na última quinta-feira, 04, a famosa apareceu deitada na cama e chamou a atenção com sua beleza. Usando apenas uma camiseta curtinha, de cor branca, a loira surgiu com os braços para cima e com a barriga à mostra. Sorridente e iluminada pelo sol, Lívia Andrade posou deslumbrante para o registro bem natural.

