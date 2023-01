Lívia Andrade ostenta barriga sarada em cliques com biquíni colorido: "Uma sereia"

Em Angra dos Reis, a apresentadora Lívia Andrade exibiu sua barriga sarada ao usar um biquíni colorido durante um passeio

Nesta terça-feira, 3, Lívia Andrade (39) arrancou elogios dos seguidores ao exibir sua boa forma nas redes sociais.

De férias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a apresentadora decidiu curtir seu dia dando um passeio de barco, e apostou em um biquíni e uma saída de praia com estampa colorida. "Colorido", escreveu a musa ao publicar as imagens no feed do Instagram.

A beleza de Lívia chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Que mulher tão perfeita", disse uma internauta. "Que linda", comentou outra. "Poderosa demais", falou uma seguidora. "Eita mulher maravilhosa", exaltou mais uma fã.

Recentemente, a loira usou um biquíni rosa para curtir o dia de sol em Angra. Nas redes sociais, ela compartilhou uma sequência de cliques fazendo algumas poses e exibindo suas curvas impecáveis. "Dia lindo", celebrou ela na legenda da postagem.

Confira as fotos de Lívia Andrade de biquíni colorido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

