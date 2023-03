Lívia Andrade mostra bumbum e lábios após procedimentos estéticos: ''Macia''

Apresentadora Lívia Andrade impressionou ao mostrar como ficou após realizar intervenções de beleza

A apresentadora Lívia Andrade (39) resolveu cuidar de sua aparência nesta terça-feira, 07, e fez vários procedimentos estéticos para ficar com as curvas bem torneadas e a boca hidratada. Na rede social, ela mostrou um pouco do que fez para ficar ainda mais bela.

Na região dos glúteos, a famosa fez uma intervenção para ficar com eles durinhos sem fazer esforço. Nas costas e barriga, ela recebeu um tratamento com ondas para eliminar gordurinhas e flacidez. "Deu onda", brincou ao surgir deitada.

Em seguida, Lívia Andrade revelou o que faz para ficar com os lábios mais "vivos". Esfoliação e uma hidratação com ácido foram feitas na região e o antes e depois foi compartilhado pela artista.

"Uma boquinha cansada", mostrou ela antes de fazer o tratamento. "Boquinha hidratada e macia, gostei!", falou ela.

Veja:

Com dente quebrado, Lívia Andrade sofre ataque de pulgas

Após ficar uns dias longe da cidade, a apresentadora Lívia Andrade se gravou voltando em um jatinho e disse que mais uma vez quebrou um dente. Na terça-feira, 28, durante a consulta no dentista, ela não apenas divertiu ao contar o episódio com o dente, mas também ao revelar um ataque que sofreu de pulgas.

A famosa apareceu toda descabelada, com cabelos para cima, e comentou que estava assim pois precisou se hospedar em um hotel onde não tinha o shampoo certo para seus fios. Tudo isso porque estava cheia de pulgas em seu corpo.

"Olha vou mostrar pra vocês: essa é a realidade, contei a parte do dente, mas não contei a parte da pulga, ontem teve a parte das pulgas, as pulgas me pegaram ontem, infestação de pulga, nunca vi tanta pulga, fui carregada pelas pulgas", comentou bem humorada.

E continuou descrevendo o episódio: "Pra você ter uma ideia, minha meia na hora que tirei pulava de tanta pulga que tinha nela, aí eu tive que ficar num hotel porque se eu entrasse em qualquer lugar ia infestar o local, até fogo eu taquei mim ontem, ai o shampoo que tinha no lugar é isso aqui".