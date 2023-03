Lívia Andrade exibe silhueta estourando em vestido colado e causa: ''É fogo''

Apresentadora Lívia Andrade esbanjou curvas esculturais em look justíssimo vermelho e chamou a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) surpreendeu com mais um look para participar do Domingão com o Huck deste domingo, 13. Para fazer seu trabalho no palco, a famosa apostou em um vestido vermelho poderoso e não passou despercebida.

Usando a peça de grife, de alto valor, a loira esbanjou seu corpaço escultural e deu um show de beleza com atitude. Além do vestido coladíssimo, ela arrematou a combinação com sapatos e batom também vermelhos.

"Ela é fogo", escreveu Lívia Andrade na legenda dos cliques em que apareceu exibindo seu corpão na roupa justa e com alguns recortes na horizontal.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Arrasou", aprovaram outros a produção.

Neste domingo, 12, a integrante do Domingão Com o Huck deu o que falar ao fazer um comentário indiscreto para Key Alves sobre lista de 'ficadas' da sister fora da casa. Inclusive, um dos "peguetes" da ex-BBB estava no palco assim como seu affair na casa, o cowboy Gustavo.

Veja o look de Lívia Andrade:

Lívia Andrade reage após climão com Key Alves e João Gomes no Domingão com Huck

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de 'ficadas' de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento.

“Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela. Veja mais aqui.