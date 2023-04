Lívia Andrade exibe corpaço estourando em vestido minúsculo e choca: ''Maravilhosa''

Com visual renovado, Lívia Andrade exibe curvas saltando em look justíssimo e chama a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) impressionou com mais um look nada discreto para participar do Domingão com o Huck. No último programa que foi ao ar neste domingo, 09, a loira apostou em um vestido nude ousado e chamou a atenção.

Em sua rede social, a artista publicou fotos exibindo os detalhes da produção nada básica e chocou ao surgir exibindo seu corpaço escultural no figurino colado ao corpo. Com seu novo visual, a loira posou deslumbrante e arrancou elogios.

De vestido micro, Lívia Andrade ostentou suas curvas torneadas saltando no modelito. "Domingão no ar, mais gostoso que chocolate", escreveu ela na legenda dos cliques.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Você é um show a parte", enalteceram outros. "Cabelo lindo", aprovaram as novas madeixas da famosa.

Nos últimos dias, Lívia Andrade surpreendeu ao exibir seu novo visual. Acostumada a fazer o cabelo no mesmo local que Silvio Santos, a artista passou em outro espaço para fazer a mudança dos fios e impressionou com o resultado.

Veja o look de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Dona Déa Lúcia revela mania de Lívia Andrade durante Domingão: ‘Maníaca’

Na tarde deste domingo, 9, a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), Dona Déa Lúcia (75), decidiu revelar uma mania de sua colega de elenco do programa Domingão com Huck, a modelo e apresentadora Lívia Andrade, que divertiu todos que estavam ali.

Enquanto o apresentador do programa, Luciano Huck, apresentava os convidados da noite, percebeu que Lívia teria clareado seus cabelos, e resolveu perguntar a ela sobre a mudança. “Trouxe umas luzes”, explicou a atriz, sorridente.

Foi aí que Dona Déa Lúcia se intrometeu, expondo uma mania da famosa que a deixa um pouco incomodada. “Ela fica preocupada com o cabelo dela e comigo. Se tiver um fiozinho [fora do lugar] ela fica assim no meu cabelo ó”, brincou a mãe do falecido comediante, mostrando que Lívia sempre para para arrumar cada fio do cabelo da amiga.

“Ela é maníaca. Não pode ver nada fora do lugar. Ela tem um problema com isso”, continuou Dona Déa, fazendo com que todos rissem dentro do estúdio. Lívia, por sua vez, riu e concordou: “Eu tenho esse problema”, brincou.