Lívia Andrade esbanja beleza na piscina, mas presença inusitada rouba a cena: 'Inimigas'

Na piscina, Lívia Andrade esbanja curvas esculturais e choca ao exibir encontro inusitado no local

A apresentadora Lívia Andrade compartilhou mais um momento de curtição. Neste domingo, 30, a famosa mostrou cliques tirados na piscina da mansão onde está hospedada e chamou a atenção ao exibir um encontro inusitado que teve por lá.

Sorridente, a famosa esbanjou beleza ao aparecer usando um biquíni pequeno e tomando champanhe. O momento deslumbrante então foi interrompido quando a global percebeu a presença de uma cobra na água.

Lívia Andrade registrou o instante. "Domingando", escreveu a loira ao se exibir plena e depois mostrar o animal que encontrou na piscina.

Nos comentários, os internautas não perderam a oportunidade e brincaram com a ex-funcionária do SBT. "Mas até nas férias as inimigas te perseguem", disseram. "Sempre aparece uma amiga que não foi convidada", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora arrancou mais elogios ao surgir de roupa de banho abrindo uma geladeira e saindo da piscina. A artista até brincou sobre estar vivendo dias quentes no local fora do Brasil. Ela também deu o que falar ao se exibir no mar do local.

É bom lembrar que a musa iniciou a vida artística aos 13 anos. Em 1997, ela começou na TV como assistente de palco do programa Fantasia do SBT. Na emissora de Silvio Santos, ela passou por várias atrações e até atuou em diversas novelas. Sua saída da empresa do dono do baú causou várias polêmias, mas meses depois, ela até fez fotos com o ex-patrão no salão do Jassa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Luciano Huck fala sobre Lívia Andrade em seu programa: 'Enquanto quiser'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022 após dois anos longe da TV desde sua saída do SBT. No dia 20 de junho, dia em que a loira completou 40 anos, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck.

"Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão", declarou o global sobre ela. Luciano Huck então revelou bastidores da convivência com a colega.

"Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.