Lívia Andrade esbanja beleza em cliques na praia: "Deusa"

A apresentadora Lívia Andrade ganhou elogios dos seguidores ao surgir plena na praia

A apresentadora Lívia Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 14, ao compartilhar algumas fotos esbanjando beleza ao surgir sentada na areia de uma praia apreciando o mar.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a artista, que completou 40 anos recentemente, aparece usando um biquíni e uma saída de praia de crochê, brincos grandes e alguns anéis. Além disso, ela deixou os fios presos em um coque.

Na legenda da publicação, Lívia fez uma reflexão: "Dentro de mim, a profundeza de ser mar", escreveu a famosa, que faz parte do programa Domingão com Huck, da TV Globo, comandado pelo apresentador Luciano Huck.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Zero defeito!! Só isso que falo", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Lindeza demais", falou uma fã. "Deusa", comentou mais uma. "Perfeita", afirmou outra admiradora.

Recentemente, Lívia chamou a atenção com mais um de seus looks para o Domingão. Em sua última aparição, a loira apostou em um conjunto de calça e jaqueta, na cor branca, e com apliques vermelhos, que deixou ela cheia de estilo e atitude.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Leia também:Lívia Andrade escandaliza ao surgir completamente nua: "Beleza esplêndida"

Procedimento estético no bumbum

A apresentadora Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais ao colocar o seu bumbum poderoso para jogo. Ela foi até uma clínica de estética para fazer um tratamento e mostrou uma foto deitada antes do procedimento. A musa empinou o bumbum ao usar a calcinha do biquíni branco estilo fio-dental e camisa jeans. Na imagem, ela deixou à mostra sua beleza impecável e recebeu vários elogios nos comentários.