Lívia Andrade empina o bumbum ao frequentar clínica de estética

Com o bumbum para o alto, Lívia Andrade ostenta suas curvas impecáveis com biquíni branco estilo fio-dental

A apresentadora Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais ao colocar o seu bumbum poderoso para jogo. Na última sexta-feira, 23, ela foi até uma clínica de estética para fazer um tratamento e mostrou uma foto deitada antes do procedimento.

A musa empinou o bumbum ao usar a calcinha do biquíni branco estilo fio-dental e camisa jeans. Na imagem, ela deixou à mostra sua beleza impecável e recebeu vários elogios nos comentários.

“Loira mais linda que já vi”, disse um seguidor. “Maravilhosa e perfeita, a nossa musa”, escreveu outro. “Belíssima”, escreveu mais um. “Gatíssima”, comentou outro.

Na última semana, Lívia Andrade comemorou seu aniversário de 40 anos e mostrou que curtiu o momento especial em um local belíssimo. Ela roubou a cena ao surgir de biquíni com um buquê de flores. "Que comecem as comemorações...", exibiu os cliques encantadores do momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade fala de sua ausência em especial do Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi exibida na semana passada. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.

Por fim, ela disse que lidou bem com a falta de convite para a gravação especial. “Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.