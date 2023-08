Lívia Andrade empina curvas na piscina e arrasa: ''Maravilhosa''

Fora do Brasil, Lívia Andrade empina corpaço torneado ao curtir piscina de mansão com muito estilo

A apresentadora Lívia Andrade mostrou que está curtindo bastante sua temporada nos EUA. Mais uma vez, a famosa compartilhou cliques se refrescando na piscina da mansão onde está hospedada e chamou a atenção com sua beleza.

Cheia de estilo, a loira apareceu usando um look de banho divertido. Com unhas coloridas, adereço no cabelo e um maiô rosa, Lívia Andrade roubou a cena no local ao empinar sua curvas torneadas em várias poses.

Com uma taça de champanhe nas mãos, a artista apareceu curtindo sua folga do Domingão Com o Huck. "De hoje", escreveu exibindo o dia que teve no lugar. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Linda, maravilhosa", admiraram os fãs. "As unhas estão lindas", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, enquanto estava tomando outro banho na piscina, Lívia Andrade foi surpreendida com uma presença perigosa. Os internautas até brincaram que ela não tem paz e que sempre é abordada pelas "inimigas".

Veja as fotos de Lívia Andrade na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade iniciou a vida artística aos 13 anos. Em 1997, ela começou na TV como assistente de palco do programa Fantasia do SBT. Na emissora de Silvio Santos, ela passou por várias atrações e até atuou em diversas novelas. Sua saída da empresa do dono do baú causou várias polêmias, mas meses depois, ela até fez fotos com o ex-patrão no salão do Jassa.

Luciano Huck fala sobre Lívia Andrade

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022 após dois anos longe da TV desde sua saída do SBT. No dia 20 de junho, dia em que a loira completou 40 anos, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck.

"Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão", declarou o global sobre ela. Luciano Huck então revelou bastidores da convivência com a colega.

"Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.