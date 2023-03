Lívia Andrade dispensa sutiã e exibe decote marcado em look aberto até o umbigo: ''Linda''

Com vestido decotado, Lívia Andrade quase mostrou demais e arrancou elogios na rede social

A apresentadora Lívia Andrade (39) não decepciona com seus looks para participar do Domingão com o Huck na Globo. Neste domingo, 05, foi ao ar o programa e a famosa chamou a atenção ao exibir detalhes da produção feita para o momento.

Em sua rede social, a loira publicou cliques exibindo detalhes do look do dia e impressionou ao surgir com um vestido nada discreto. Usando o modelo bem decotado, de cor lilás com brilhos, a artista deu um show de beleza e sensualidade com elegância.

Isso porque, Lívia Andrade dispensou o sutiã e deixou o decote marcado em evidência. "Pega ela aí, pega ela aí... Pra quê? Pra passar batom. Que cor? De violeta. Na boca e na bochecha... A cor do Ano pro @domingao", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a ex-funcionária do SBT de elogios. "Muito linda", admiraram os fãs. "Passou na fila da beleza 50x", falaram outros.

Veja o look decotado de Lívia Andrade:

Após ficar uns dias longe da cidade, a apresentadora Lívia Andrade se gravou voltando em um jatinho e disse que mais uma vez quebrou um dente. Na terça-feira, 28, durante a consulta no dentista, ela não apenas divertiu ao contar o episódio com o dente, mas também ao revelar um ataque que sofreu de pulgas.

A famosa apareceu toda descabelada, com cabelos para cima, e comentou que estava assim pois precisou se hospedar em um hotel onde não tinha o shampoo certo para seus fios. Tudo isso porque estava cheia de pulgas em seu corpo.

"Olha vou mostrar pra vocês: essa é a realidade, contei a parte do dente, mas não contei a parte da pulga, ontem teve a parte das pulgas, as pulgas me pegaram ontem, infestação de pulga, nunca vi tanta pulga, fui carregada pelas pulgas", comentou bem humorada.

E continuou descrevendo o episódio: "Pra você ter uma ideia, minha meia na hora que tirei pulava de tanta pulga que tinha nela, aí eu tive que ficar num hotel porque se eu entrasse em qualquer lugar ia infestar o local, até fogo eu taquei mim ontem, ai o shampoo que tinha no lugar é isso aqui".