Lívia Andrade destaca suas curvas impecáveis ao tomar banho de mar

Fãs vão à loucura com foto de Lívia Andrade com look mínimo na praia: ‘Para ninguém botar defeito’

A apresentadora Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar uma nova foto. Desta vez, a estrela apareceu apenas de biquíni vermelho estilo fio-dental ao tomar um banho de mar.

Na imagem, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e as pernas torneadas ao surgir com o corpo molhado pouco antes de dar mais um mergulho na água do mar. “Água salgada, alma lava”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Para ninguém botar defeito”, disse um seguidor. “Lindíssima”, declarou outro. “Muito bonita e perfeita”, afirmou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Luciano Huck fala sobre Lívia Andrade em seu programa: 'Enquanto quiser'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022 após dois anos longe da TV desde sua saída do SBT. No dia 20 de junho, dia em que a loira completa 40 anos, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck.

"Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão", declarou o global sobre ela. Luciano Huck então revelou bastidores da convivência com a colega.

"Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.