Lívia Andrade choca com produção toda brilhante: 'Que look é esse?'

De vestido e sapatos com brilho, Lívia Andrade choca ao surgir arrasadora com produção nada básica

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu com mais uma produção arrasadora. Nesta terça-feira, 06, a famosa surgiu deslumbrante em uma série de cliques usando o look nada discreto e chamou a atenção dos seguidores.

Nos registros, a loira apareceu com um cabelão, alongado com um aplique liso e parou tudo com a escolha do vestido. Lívia Andrade chocou ao apostar em um modelo verde, todo brilhante, com magas e colado ao corpo.

Ousada, ela arrematou a combinação com sapatos dourados e uma bolsa também brilhante. "Let's go", falou sobre ir para um evento em Goiânia.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Que look é esse? Amei", aprovaram os fãs. "Que maravilhosa", exclamaram. "Você é simplesmente perfeita", babaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade impressionou ao renovar o visual. Com os fios mais iluminados e curtos, a integrante do Domingão com o Huck surpreendeu com o resultado.

Veja o look brilhante de Lívia Andrade:

Lívia Andrade abre o jogo sobre sua ausência em especial no SBT: 'Ele sabe quem sou'

A apresentadora Lívia Andrade fez sucesso durante a sua trajetória no SBT ao lado do apresentador Silvio Santos no Programa Silvio Santos. No entanto, ela ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do programa, que foi exibida neste final de semana. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.

Por fim, ela disse que lidou bem com a falta de convite para a gravação especial. “Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.