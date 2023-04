Lívia Andrade choca ao repaginar o visual: ''Impecável''

Transformada, Lívia Andrade choca ao surgir com novo visual arrebatador; veja

A apresentadora Lívia Andrade (39) decidiu renovar o visual e impressionou com o resultado. Nesta quarta-feira, 05, a famosa passou a tarde em um salão de beleza em Goiânia e chamou a atenção ao surgir com os novos cabelos, toda produzida.

Em seu Instagram, a artista compartilhou o clique com as madeixas feitas e chamou a atenção. Acostumada com os fios loiros, Lívia ficou ainda mais iluminada. Ela fez retoque e deu um tom mais degradê desde a raiz.

Usando uma maquiagem em tons de bege, a famosa fez biquinho e deu um show de beleza. "Repaginada por uma equipe incrível aqui em Goiânia! Obrigada pelo carinho", disse ela sobre os cabelos feitos no local.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a global do Domingão Com o Huck de elogios. "Bicha linda", admiraram os fãs. "Impecável", escreveram outros.

Veja o novo visual de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade mostra bumbum e lábios após procedimentos estéticos

A apresentadora Lívia Andrade resolveu cuidar de sua aparência e fez vários procedimentos estéticos para ficar com as curvas bem torneadas e a boca hidratada. Na rede social, ela mostrou um pouco do que fez para ficar ainda mais bela.

Na região dos glúteos, a famosa fez uma intervenção para ficar com eles durinhos sem fazer esforço. Nas costas e barriga, ela recebeu um tratamento com ondas para eliminar gordurinhas e flacidez. "Deu onda", brincou ao surgir deitada.

Em seguida, Lívia Andrade revelou o que faz para ficar com os lábios mais "vivos". Esfoliação e uma hidratação com ácido foram feitas na região e o antes e depois foi compartilhado pela artista.

"Uma boquinha cansada", mostrou ela antes de fazer o tratamento. "Boquinha hidratada e macia, gostei!", falou ela. Veja como ficou.