Lívia Andrade choca ao renovar o visual: 'Meu deus'

Apresentadora Lívia Andrade choca ao mudar os cabelos e mostrar o resultado; veja

A apresentadora Lívia Andrade mudou mais uma vez o seu visual. Nesta quinta-feira, 01, a global fez fotos após mudar os cabelos em um salão de beleza e surpreendeu ao exibir o resultado de suas madeixas em uma série de cliques.

A famosa não abriu mão de seus fios loiros e retocou suas mechas. Bem iluminada não apenas nos fios, mas também na maquiagem, a artista surgiu deslumbrante mostrando como ficou com o corte bem repicado.

"A beleza que sai da cartola do mágico @filipy_almeidaoficial", escreveu Lívia Andrade, que atualmente integra o elenco do Domingão com o Huck após ficar até 2020 no SBT e, dois anos depois de seu afastamento das telinhas, ela voltou para os domingos pela Globo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a loira de elogios. "Meu deus! Como você está linda", exclamaram os fãs ao verem o resultado. "Linda sempre", admiraram outros.

Aos 39 anos, Lívia Andrade coleciona vários trabalhos em sua carreira. É bom lembrar que a musa iniciou na vida artística aos 13 anos. Em 1997, ela começou na TV como assistente de palco no programa Fantasia do SBT. Na emissora de Silvio Santos, ela passou por várias atrações e até atuou em novelas. Sua saída da empresa do dono do baú na época causou várias polêmias, mas meses depois, ela até fez fotos com o ex-patrão no salão do Jassa.

Veja o novo visual de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe fotos inéditas com o namorado, Marcos Araújo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu os fãs ao mostrar várias fotos do seu relacionamento com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Neste domingo, 21, ela abriu o seu álbum de fotos de momentos românticos com o amado para celebrar o aniversário dele.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou um vídeo com fotos do casal em viagens, em troca de carinhos e também em passeios ao ar livre. Nas fotos, os dois surgiram trocando beijos e abraçados enquanto curtiam a companhia um do outro.

Na imagem, ela apenas escreveu: “Feliz aniversário”. Os dois são discretos com o relacionamento e fazem raras aparições juntos em público e também nas redes sociais. Inclusive, eles demoraram para assumir a relação para os fãs, o que aconteceu há poucos meses. Há pouco tempo, os dois foram flagrados em um passeio no shopping no Rio de Janeiro.