Lívia Andrade choca ao aparecer com o cabelo curtíssimo: ''Não acredito''

Apresentadora Lívia Andrade apareceu com os fios mais curtos e intrigou os internautas

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 08h42

A apresentadora Lívia Andrade (39) assustou os internautas nesta quarta-feira, 06, ao aparecer com o visual um pouco diferente.

Ao lado de dois amigos, a loira surgiu com os cabelos aparentemente mais curtos e intrigou os seguidores com o corte bem diferente do que costuma usar.

"Bemmmm diferentchy!", falou a famosa ao surgir com os fios não alongados como de costume. Nos comentários, os internautas deram sua opinião.

"Amei esse cabelo", aprovaram alguns. "Linda, mas cabelão é cabelão", falaram outros. "Corta não", pediram. "Não acredito", exclamaram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 06, Lívia Andrade roubou a cena na rede social e arrancou elogios ao deixar suas pernas torneadas à mostra em um vestido micro brilhante.

