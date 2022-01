Lívia Andrade aproveita dia na praia de biquíni e compartilha positividade com os fãs

Com energias renovadas, Lívia Andrade passa o dia se refrescando na praia e emociona com reflexões pessoais

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h28

Na última terça-feira, 25, Lívia Andrade (38) deixou seus seguidores maravilhados ao compartilhar um registro de seu dia na praia.

De volta ao Brasil, a ex-apresentadora do SBT apareceu só de biquíni com os cabelos já molhados e aproveitou o momento para refletir sobre a vida.

“Da minha janela, eu vejo girassóis no céu e estrelas na terra. Vejo um mundo cor de rosa onde há guerras… De beijos! Da minha janela, eu vejo um casal de namorados namorando o luar enquanto a Lua joga feitiços no ar… Da minha janela, eu vejo borboletas brotando no chão e um Sol vermelho em formato de coração”, escreveu ela, recitando texto de Mell Glitter.

“Da minha janela, eu pinto um arco-íris todo azul enquanto o amor me acena completamente nu! Da minha janela, eu vejo telhados cobertos de sonhos realizados! Vejo dois passarinhos empoleirados tocando gaita apaixonados! Da minha janela, eu vejo o mundo todo na palma da mão enquanto voa longe minha imaginação!”, completou.

Recentemente, após uma temporada nos Estados Unidos, a loira passou alguns dias relaxando no Caribe.