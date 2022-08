Lívia Andrade aproveita dia de exercícios na Flórida, Estados Unidos

Apresentadora Lívia Andrade aproveitou o primeiro dia do mês para andar de bicicleta e se exercitar

Redação Publicado em 02/08/2022, às 12h24

A apresentadora Lívia Andrade (39) aproveitou a primeira segunda-feira do mês se exercitando nos Estados Unidos, Lívia curtiu o dia quente andando de bicicleta.

Em seu perfil no Instagram, Lívia compartilhou uma série de fotos em frente a sua bicicleta: "Para começar o mês do cachorro louco", escreveu Lívia.

Nas fotos, Lívia adotou um visual esportista para o dia, ela surgiu com um shorts de academia amarelo e uma blusa rosa, completando o look com um boné.

Não demorou para os fãs e amigos de Livia Andrade marcarem presença nos comentários da publicação: "Linda de bonita!", escreveu um seguidor. "Perfeita, aproveita", disse outro. "Maravilhosa", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade esbanja corpaço fora do comum na piscina

A apresentadora Lívia Andrade (39) compartilhou novas fotos curtindo o verão nos EUA na última quinta-feira, 28, e deu o que falar ao aparecer usando um maiô verde neon bem cavado. Em uma piscina, a loira apareceu se refrescando e renovando o bronzeado com muita beleza. Vestindo a peça fio-dental e bem aberta na virilha, Lívia Andrade esbanjou seu corpaço deslumbrante com atitude.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!