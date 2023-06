Lívia Andrade abre a jaqueta e deixa decote nu à mostra: 'Espetacular'

Sem sutiã, Lívia Andrade abre a jaqueta e faz a temperatura subir ao colocar decote marcado para jogo

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção com mais um de seus looks para o Domingão Com o Huck. Em sua última aparição, a loira apostou em um conjunto branco de calça e jaqueta, na cor branca e com apliques vermelhos, que deixou ela cheia de estilo e atitude.

Em sua rede social, a famosa compartilhou diversas fotos exibindo a produção e fez a temperatura subir ao ousar na hora de fazer as poses. Abrindo a jaqueta, Lívia Andrade revelou estar sem sutiã e colocou seu decote marcado para jogo.

"Pra fechar com punhalada no coração", brinco ela fazendo menção aos apliques de coração na jaqueta.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa. "Nossa, que espetacular", exclamaram os fãs. "Amei essa roupa", aprovaram o look. "Maravilhosa", enalteceram outros.

No último domingo, quando usou esse look, Lívia Andrade constrangeu um participante do Dança dos Famosos ao fazer uma pergunta íntima. Luciano Huck até interrompeu a apresentadora no momento.

Lívia Andrade fala de sua ausência em especial do Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi exibida na semana passada. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.