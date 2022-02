Lipe Ribeiro renova o visual para o Carnaval e surpreende fãs com o resultado

No clima para o Carnaval, Lipe Ribeiro decide repaginar o visual e ganha elogios dos fãs

Na última segunda-feira, 21, Lipe Ribeiro (30) surpreendeu seus seguidores ao revelar seu novo visual para aproveitar o Carnaval.

Já no ritmo da folia, o empresário decidiu radicalizar no cabelo e apareceu com os fios cor-de-rosa nas redes sociais.

“Por aqui, as mudanças para o Carnaval já começaram, e ela foi no rosa”, escreveu ele na legenda da publicação.

Pelos comentários, os fãs ficaram babando. “Gato” disse um. “Lindo demais”, declarou outro. “Homão da p*rra”, disparou mais um.

Recentemente, o influenciador celebrou seu aniversário em grande estilo com convidados ilustres, incluindo a ex-BBB Viih Tube (21), com quem está tendo um affair.