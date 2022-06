Lexa solta o rebolado em vídeo nos bastidores de show e impressiona: ''Show de ontem''

Usando shorts brilhante, Lexa empina o bumbum e rebola muito em vídeo nos bastidores do seu show

Redação Publicado em 18/06/2022, às 15h30

Poderosa! A cantora Lexa (26) deixou os fãs boquiabertos neste sábado, 18, ao compartilhar um vídeo nos bastidores de um show.

Pronta para subir no palco, a empresária publicou um registro nos bastidores para agradecer a energia do público e chamou a atenção ao surgir com um shorts e um top vermelho brilhante.

Usando a peça nada discreta, a esposa de MC Guimê (29) deixou os fãs perplexos com seu corpão sarado e sua beleza ao soltar o rebolado.

"O show de ontem foi legal demais! Obrigada Toledo e toda galera presente. Hoje é dia de Cascavel", celebrou ela.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam elogios e declarações: "Você é maravilhosa", dispararam. "Deusa demais", continuaram. "Dona de tudo", declarou uma fã.

Ainda recentemente, Lexa parou tudo ao surgir de biquíni em fotos na pedra. No Carnaval, a mãe da cantora se destacou com um look ousado na Sapucaí.

Lexa empina o bumbum e solta o rebolado em vídeo nos bastidores do seu show: