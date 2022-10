Lexa publica cliques com looks ousados, e MC Guimê baba: ''Sereia me enfeitiçando''

Cantora Lexa ostenta o corpaço escultural em fotos com vestidos PP e recebe elogios dos fãs e do marido, MC Guimê

A cantora Lexa (27) roubou a cena nas redes sociais nesta terça-feira, 04, ao compartilhar fotos exibindo produções impecáveis e as curvas saradas!

Divulgando seu novo trabalho, o EP MAGNÉTICAH, lançado em setembro, a funkeira postou mais registros do ensaio feito para o álbum na web.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a gata ostentou o corpaço escultural em fotos com vestidinhos micros. Em dois cliques, ela aparece usando look branco todo recortado e com detalhes de amarração. Com longos cabelos, a famosa deixou as pernas torneadas à mostra. deixou o seu bumbum GG

"1,2,3 ou 4?", questionou Lexa sobre preferência dos fãs ao legendar a postagem, usando emoji de fogo.

A esposa de MC Guimê (29) deixou o marido babando: "Gata pra c**** em todas!! Parece até uma sereia me enfeitiçando." "Te amo mami", declarou Pabllo Vittar.

Confira os registros poderosos de Lexa:

Lexa relembra situação constrangedora com Whindersson Nunes

Em entrevista no PocCast, comandado por Lucas Guedez e Rafa Uccman, Lexa recordou uma situação constrangedora que passou com Whindersson Nunes (27), quando ele ainda era casado com Luisa Sonza (24). Ela contou que estava muito bêbada, e acabou confundindo o humorista com Lucas. Na ocasião, o youtuber estava cantando no karaokê, de costas, e ela o agarrou por trás, bateu em sua bunda e puxou o cabelo: "Eu comecei a virar shot de tequila. Virei mais de 18 shots, que me contaram, porque eu comecei a contar e parei a conta no 18. Esse dia foi icônico. Confundi ele [Whindersson] com você [Lucas Guedez]. Juro. De costas eu achei que era a mesma pessoa."

