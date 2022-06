Lexa posa com micro-saia preta em combinação escandalosa e MC Guimê baba: ''Logo cedo?''

Lexa rouba a cena ao posar com micro-saia em combinação escandalosa nos bastidores e recebe comentário apaixonado do maridão

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 14h43

Mais uma vez, a cantora Lexa (27) deixou os fãs babando com um clique de parar o trânsito.

Na manhã desta quarta-feira, 29, a estrela brasileira impressionou ao posar poderosa com uma roupa ousada e repleta de atitude nos bastidores de uma gravação.

No registro, ela apareceu com um top longo que imitia os desenhos de um espartilho e uma minissaia preta que destacou as suas pernas torneadas.

A produção também contou com um rabo de cavalo poderoso e uma bota retrô de plataforma de verniz: "Bom dia plena", brincou ela na legenda do registro.

Nos comentários, uma mensagem divertida do maridão, o rapper MC Guimê (29), roubou a cena. "Logo cedo?", disparou ele que deixando um emoticon apaixonado.

Ainda recentemente, Lexa parou tudo ao surgir de biquíni em fotos na pedra. Nas últimas semanas, a cantora se emociona ao ver fã mirim chorando na Parada do Orgulho LGBTQIAP+.

