Lexa nega plásticas no rosto após repercussão sobre sua aparência: "Só engordei"

Lexa usou as redes sociais para negar procedimentos estéticos depois de questionamento dos fãs

Lexa (27) vem sendo questionada por fãs sobre o rosto "diferente", inclusive com boatos de que teria se submetido a procedimentos estéticos e cirurgias plásticas.

Ela, porém, fez questão de esclarecer a questão por meio das redes sociais. "Gente, eu não fiz nada, só engordei 7 kg e, naturalmente, tudo na gente aumenta…", contou.

A cantora ainda aproveitou a publicação para revelar que já retomou os exercícios para voltar à silhueta de antes. "Já voltei para os treinos pra recuperar meu peso antigo e disposição também", completou.

Lexa chora em despedida de MC Guimê para o BBB 23: ''Meu coração está com você''

Após reatar o casamento com Lexa, MC Guimê (30) está no BBB 23! Na noite de quinta-feira, 12, o funkeiro foi confirmado como integrante do grupo Camarote do reality show da Rede Globo.

Ele foi o último nome da lista a ser divulgado. A confirmação veio algumas horas após a equipe dele cometer uma gafe nas redes sociais, já que acabaram publicando um vídeo sobre, antes da hora.

Após a novidade, Lexa também usou as redes sociais para compartilhar com os fãs a despedida do marido antes dele ser confinado para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Nos stories de seu Instagram, ela surgiu chorando em um vídeo em que aparece dentro de um ônibus, ao telefone com Guimê.

"Eu te amo muito e vou morrer de saudade. Que ódio que não posso te dar um abraço! Seja você. Quando você sentir qualquer coisa, peça a Deus paciência, sabedoria", disse.

Ao legendar o post, Lexa escreveu: "Isso foi no dia que ele foi confinado, minutos antes. Eu estava na estrada indo para outro show e não consegui chegar para abraçá-lo. Eu te amo demais!".

Ela ainda surgiu assistindo ao anúncio do marido do BBB 23, usando um pijama com estampas do rosto do marido. "Sim, eu só sei chorar de emoção e saudade, tô emotiva", declarou.