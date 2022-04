Lexa faz show nos EUA com maiô fio dental e provoca muita euforia

Cantora Lexa faz show nos EUA e chama atenção ao se apresentar com maiô fio dental no palco

CARAS Digital Publicado em 02/04/2022, às 14h18

Feliz da vida em levar a sua atual turnê para fora do país, a cantora carioca Lexa (27) atualmente está nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a sapequinha do funk tem dividido com os seus fãs brasileiros, um pouco da passagem dela por terras americanas.

Na noite desta sexta-feira, 1, a artista se apresentou em uma casa de shows e causou muita euforia no público ao performar no palco com um maiô fio dental.

No Instagram, Lexa mostrou o look escolhido para o evento internacional e foi elogiada pelos seguidores, que também souberam que a próxima parada da cantora lá fora será na cidade de Danbury.

Veja o look de Lexa nos Estados Unidos!