Lexa exibe a barriga chapada ao usar só biquíni e shorts curtinho

Lexa eleva a temperatura das redes sociais ao renovar o bronzeado com look ousado

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 19h02

A cantora Lexa (27) agitou as redes sociais no último final de semana ao compartilhar fotos ousados do seu dia de folga. A musa apareceu só de biquíni fininho e shorts branco curtinho ao curtir o dia ensolarado ao ar livre.

Lexa surgiu sorridente ao exibir a barriguinha sarada e as pernas torneadas em fotos feitas no domingo, 31.

Nos comentários, a beldade recebeu vários elogios dos fãs. “Tão linda”, disse um seguidor. “Gata”, afirmou outro. “Extremamente bela”, declarou mais um.

Além disso, Lexa mostrou um vídeo trocando beijos e carinhos com seu marido, o cantor MC Guimê. “Te amo para sempre. PS: na pontinha do pé há 7 anos com ele”, disse ela na legenda.

Confira os posts da cantora Lexa:

