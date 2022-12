Lexa empina o bumbum ao usar look ousado na TV

Lexa capricha na pose para destacar suas curvas impecáveis ao usar macaquinho justíssimo

A cantora Lexa (27) esbanjou sensualidade ao mostrar o look que usou para participar do programa Central da Copa, da Globo, na madrugada deste sábado, 3. A estrela surgiu com um macaquinho justo nas cores verde e amarela para entrar no clima da Copa do Mundo do Catar.

Nas redes sociais, ela registrou uma foto do seu look ousado e caprichou na pose. Lexa empinou o bumbum ao mostrar o seu look curtinho e investiu no 'carão' na hora do clique.

Assim, os fãs se derreteram pela beleza dela e fizeram elogios. “Perfeita”, disse um seguidor. “Diva”, afirmou outro. “Como ela é linda”, escreveu mais um.

MC Guimê diz que pode fazer tatuagem para a ex-mulher, Lexa

Nos últimos dias, o cantor MC Guimê surpreendeu ao contar que pensa em fazer uma tatuagem em homenagem à ex-mulher, Lexa. Em entrevista ao jornal Extra, ele disse que pretende eternizar na pele a participação dos dois no reality musical The Masked Singer Brasil.

"Estou até devendo isso! Faz tempo que eu falo que eu vou fazer... Mas eu vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer a tatuagem do Lampião e da Maria Bonita", explicou ele, se referindo às fantasias usadas pelo ex-casal na atração comandada por Ivete Sangalo (50).