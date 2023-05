Letticia Munniz, do Domingão com Huck, rebate críticas ao surgir de biquíni mínimo

Influencer e modelo, Letticia Munniz, que trabalha no Domingão com Huck, surge com biquíni mínimo e rebate comentários com críticas para seu corpo

A modelo e influencer Letticia Munniz, que apresenta publicidades no Domingão com Huck, da Globo, surpreendeu ao ser flagrada na praia com biquíni mínimo em um dia de sol. Para renovar o bronzeado, a estrela surgiu com biquíni fio-dental e escondeu apenas o necessário. Porém, ela foi alvo de críticas e decidiu rebater.

Em um post nos stories do Instagram, ela alfinetou quem falou sobre o seu corpo. “Povo discutindo meu exame de sangue. É mole? Povo perde um tempo para criticar os outros, minha gente. Eu estou aqui é rindo”, disse ela, que ainda mostrou novas imagens com o biquíni ousado.

Ainda nos stories, Letticia Munniz compartilhou uma reflexão sobre a sua relação com o corpo aolongo dos anos. “Partes do meu corpo que eu odiava quando eu era mais nova e hoje eu posso até não amar, mas está tudo bem. Eu odiava meu joelho porque ele parecia duas bisnaguinhas de lado. Eu tentei de tudo pra mudar o formato deles, mas nada adiantou. Hoje eu não tenho mais nada contra eles. E quem é que não gosta de um pãozinho né? Eu sempre tive bração. Quando eu era adolescente, eu ia para a escola de moletom, mesmo no calor de 40 graus do Espírito Santo. Eu odiava usar qualquer tipo de blusa sem manga e eu daria tudo para ter um braço fino. Hoje eu já entendi que o meu biotipo é ser toda grandona. Eu amo ser assim e adoro meu bração forte. A minha bunda. Dá pra acreditar que eu já odiei essa bunda linda? Eu cresci ouvindo que eu era uma falsa magra e eu achava que se eu não tivesse essa bunda tão grande, aí sim eu realmente seria magra. E todos os meus problemas estariam resolvidos. Era quase impossível comprar calça jeans que coubesse direito na minha bunda”, disse ela.

E completou: “Tudo ficava apertado e mais ainda porque, naquela época, usar 42 já era considerado ser gorda. Era muito difícil encontrar um tamanho maior que esse em qualquer loja considerada 'normal'. Ah eu tinha mais um sonho: ser uma mulher independente, fazer a faculdade dos meus sonhos, morar fora, ter um carrão, uma mansão, uma família linda? Não. Meu sonho era tirar meu peito e trocar ele por silicone. Eu odiava o jeito que ele era todo esparramado e não era durinho em pé, igual o de quem colocava sabe? Eu só não fiz essa loucura porque eu não tinha dinheiro. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito, hoje eu ia estar muito arrependida. Hoje eu consigo me amar por inteiro, independente de partes do meu corpo porque eu sei que eu sou muito mais do que isso. Eu admiro tanto as minhas qualidades e a mulher que eu me tornei que eu consigo amar tudo que eu vejo no espelho. Porque eu sei que esse corpo é tudo que eu tenho. E eu nãovou aceitar nutrir ele de ódio, ao invés de amor”.