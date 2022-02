Letícia Spiller esbanja beleza em selfie deslumbrante e fãs elogiam: 'Gata demais!''

Letícia Spiller deixou seus fãs babando ao publicar uma selfie deslumbrante em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h57

Nesta quarta-feira, 9, Letícia Spiller (48) usou suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza.

A atriz publicou uma selfie onde ela aparece com um top, compondo um look de ginástica, completamente sem maquiagem, enquanto usava seu cabelo ondulado com parte dele na frente do rosto.

Na legenda, ela escreveu: "Bom dia! Bora com tudo?! Joga a franja de lado e vai!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Gata demais!", disse um. "Minha musa eterna!", falou outro. "Como é linda!", escreveu um terceiro.

Proteção tripla!

Recentemente, Letícia usou suas redes para mostrar sua alegria após tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Confira a selfie deslumbrante que Letícia Spiller postou nas redes e chamou atenção dos fãs: