Lavínia Vlasak relembra fotos na praia e mostra sua boa forma

Em clima de recordação nas redes sociais, Lavínia Vlasak abre álbum de fotos feitas na praia e boa forma chama atenção

A atriz Lavínia Vlasak ostentou sua boa forma nas redes sociais ao relembrar fotos em um novo post nas redes sociais. Ela entrou no clima de recordação que acontece nas quintas-feiras na internet e relembrou imagens feitas em uma praia no Rio de Janeiro.

Nas fotos, a estrela surgiu apenas de biquíni verde enquanto se divertia com o seu filho, Felipe. “Um TBT na praia flagrada por um paparazzi”, disse ela na legenda.

As fotos são do ano de 2011 e foram feitas na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, quando o filho dela tinha apenas 2 anos de idade e a atriz estava na época das gravações da novela Insensato Coração, da Globo. Hoje em dia, Felipe está com 14 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lavinia Vlasak (@laviniavlasak4real)

O lado discreto de Lavínia Vlasak

Recentemente, em conversa com a CARAS, Lavínia Vlasak explicou porque expõe pouco de sua vida pessoal e a decisão de estar sempre focada na vida profissional."Na verdade, eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Enfim, pessoal, eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos, eu acho", esclareceu.

Apesar da discrição, Lavínia Vlasak revelou com exclusividade para a CARAS Digital como conheceu o marido, Celso Colombo, com quem se casou em 2007, e teve dois filhos, que a fizeram parar de atuar para se dedicar a maternidade. "Conheci meu marido na sala de espera de um consultório dermatológico. Nunca imaginei que fosse conhecer alguém assim, mas nos conhecemos e já se vão 22 anos", surpreendeu ao contar como tudo começou.