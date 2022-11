Larissa Tomásia dá viradinha estratégica para mostrar biquíni atoladinho em fotos na praia

Larissa Tomásia dá viradinha e mostra peça 'atoladinha' ao exibir seu corpão em praia badalada

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 12h59

Larissa Tomásia (26) postou nas redes sociais, uma sequência de cliques de biquíni em uma praia de Guarapari, no estado do Espírito Santo, nesta quarta-feira, 16. A ex-BBB apareceu com uma peça cavadíssima que deixou em evidência sua boa forma. Rosa choque e de malha, ela desenhou cada detalhe do corpão que ela ostenta.

"Saudades de VIX", escreveu a modelo e influencer na legenda das imagens. Larissa foi elogiadíssima pelos internautas. "Gata", "Sereia", "Perfeita", "Linda" e "Arrasa sempre" foram alguns dos inúmeros comentários deixados pelos seguidores dela.

Larissa Tomásia aposta em look com brilho e recorte para festa de Bill Araújo

Larissa Tomásia também apareceu nas redes sociaispara curtir a noite com seus amigos na festa de aniversário do influenciador digital Bill Araújo (30) e arrancou suspiros de seus seguidores.

Ela escolheu um vestido brilhante prateado com recortes, que reflete elegância, sensualidade e tem se tornado uma nova tendência que promete dominar as vitrines nesta temporada.

Conhecido também como "vazado", a peça expõe algumas partes do corpo, em especial a cintura. É como um decote, só que em uma nova versão.

Em vestidos como os de Larissa, não existe apenas um modelo ou recorte. Há diversas opções, maiores ou mais delicados. Estampas, babados, fendas e outros elementos também são bem-vindos.

As fendas adicionam um toque mais sexy ao vestido e tem o poder de alongar a silhueta. Caso estejam em um vestido mais curto, tornam o visual mais despojado.

Se o comprimento for midi, entrega um ar moderno e leve. Já em um modelo mais longo, esbanja elegância.

Larissa Tomásia elege look curtinho e ousado para curtir noitada

A ex-BBB elevou a temperatura da web ao exibir o corpo escultural e arrancou elogios de seus seguidores após compartilhar duas fotos suas mostrando um look curtinho para curtir a noite, em seu perfil do Instagram.