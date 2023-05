Larissa Manoela ultrapassa os limites da beleza ao posar com vestido branco

A atriz Larissa Manoela surgiu esbanjando beleza posando com um vestido branco em fotos elogiadas por seus seguidores

Nesta sexta-feira, 19, Larissa Manoela deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram usando um belo vestido.

A atriz surgiu esbanjando beleza em um dia ensolarado em Curitiba, onde está gravando o filme “Traição Entre Amigas”, onde interpretará a personagem Penélope.

Larissa surgiu sorrindo e posando para fotos com um vestido branco longo. Para completar o look, a artista usava sandálias pretas.

“Sorrir... onde quer que eu vá”, escreveu a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda da postagem contendo seis fotos.

Nos comentários, a atriz e amiga pessoal de Larissa, Maisa Silva se declarou: “Meu amor”. E o noivo de Larissa, André Luiz Frambach, rasgou elogios à amada: “Sempre sorrindo meu amor”. Ele ainda escreveu: “Seu sorriso conquista o mundo, o universo”.

Os seguidores de Larissa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Deus te abençoe! A leveza está visível”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Fofa”.

“Esse vestido branco te deixou naturalmente linda”, disse uma fã reagindo às fotos postadas. E outra seguidora elogiou: “Linda da minha vida”.

Vale lembrar que Larissa causou comoção nas redes sociais recentemente ao celebrar os 10 meses de relacionamento com o noivo André Luiz Frambach.

“O mundo não está pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…a vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos”, disse Larissa em sua declaração ao amado. Apesar de não citar nomes, seguidores especularam que ela estivesse falando dos problemas com sua mãe, Silvana Taques.

Apesar das polêmicas, Larissa Manoela surgiu em novas fotos esbanjando beleza e estilo. Nesta última quinta-feira, 18, recebeu elogios ao posar com look rosa.

A artista surgiu com um cropped branco por baixo de um elegante blazer rosa. Para completar o look, ela usava calças também cor de rosa.