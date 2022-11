Larissa Manoela surge sem maquiagem e recebe elogio do namorado

Larissa Manoela surpreende ao mostrar sua beleza natural em foto sem maquiagem e deixa o namorado babando

A atriz Larissa Manoela (21) agitou as redes sociais ao mostrar uma foto inédita sem maquiagem. A beldade deu um 'zoom' em seu rosto e deixou à mostra suas sardinhas na pele. “Sem maquiagem,m meu modo favorito”, disse ela na legenda.

Ao exibir toda a sua beleza natural, a estrela recebeu elogios do namorado, o ator André Luiz Frambach. "Aliás tu é linda de todos os jeitos, do jeito que você quiser né!! Mas sem nada você brilha ainda mais", disse ele.

Larissa Manoela está curtindo as merecidas férias da TV após protagonizar a novela Além da Ilusão, da Globo. Ela está curtindo os seus dias com idas à praia e exercícios ao ar livre, além de estar aproveitando os momentos de folga com o namorado famoso.

Larissa Manoela se declara para André Luiz Frambach

No último dia 17 de novembro, Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram mais um mês de namoro e ela fez questão de homenagear o namorado, sua "metade da laranja". "Dé é o sonho que eu custei acreditar ser real. Não sabia que seria possível encontrar meu match perfeito, minha metade da laranja, minha alma gêmea, hahaha. Afinal quem acredita em conto de fadas até hoje? Eu, menina pequena, que sempre quis ter um príncipe encantado como nas histórias dos livros que li e dos filmes que assisti. Achei logo você que me faz todo dia escrever mais um capítulo da nossa história. Doce, divertida… uma delícia!", iniciou a jovem.

"Cheia de momentos maravilhosos e memórias pra colecionar. Resisti em me entregar, sempre foi per(feito) demais pra mim, como pode? Kkkkkkk, isso não existe mais não, tá em extinção. Já era amigo e parceiro, só ganhou um cargo a mais. Aliás, o meu favorito! Namorado, aliado e meu peixe mais gato (KE? Kkkkk), ele é absurdo mesmo! A vida é leve junto com você. Já são tempos juntos, essa história começou a ser contada há 3 anos nos rolos das câmeras e há 1 e meio ela é domínio próprio hahahahah mas a gente só resolveu publicar a obra há 4 meses. É porque história boa de verdade tem um tempo de maturação, ela há sempre de ficar melhor. O argumento pode ser excelente, mas o tratamento faz com que ele fique perfeito (linguagem de cinema, a gente entende) TE AMO PEIXÃO. Noixxx pra vida toda!"