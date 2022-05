Larissa Manoela surge deslumbrante tomando banho de sol com biquíni mínimo: ''Vitamina D''

Larissa Manoela chamou atenção da web ao surgir tomando um banho de sol com um biquíni mínimo, super estiloso

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 18h34

Nesta quinta-feira, 26, Larissa Manoela (21) decidiu aproveitar a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para tomar um banho de sol na piscina do seu codomino.

A atriz então fez vários registros no local e publicou uma série de cliques onde ela aparece com um biquíni mínimo e super estiloso, em tons de verde, que combinava com um chapéu estampado.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Vitamina D pela manhã".

Rapidamente, a beleza da artista chamou atenção dos fãs que passaram a comentar no post: "Gatinha!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Linda!", escreveu um terceiro.

Famosas, amigas de Larissa, também deixaram seus elogios: "Linda maravilhosa!", disse Maisa Silva (20). "Gata!", falou Carol Dallarosa (23).

10 anos de Carrossel!

Nesta quinta-feira, 26, Larissa Manoela celebrou os 10 anos da estreia de Carrossel, publicando uma série de cliques da época da novela, ao lado de parte do elenco da trama.

"Carrossel 10 anos. O tbt de hoje não poderia ser mais especial. O tempo voou, um tanto de memórias que ficou. SAUDADES!", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques deslumbrantes de Larissa Manoela usando um biquíni mínimo: