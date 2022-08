Larissa Manoela surge de biquíni na Itália, e o namorado baba: ''Meu paraíso conhecendo o paraíso''

Atriz Larissa Manoela posta vídeo de passeio de barco em Capri, na Itália, e recebe elogio do namorado, André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 15h40

A atriz Larissa Manoela (21) roubou a cena e arrancou elogios dos seguidores nas redes sociais neste domingo, 07, ao postar vídeo na Itália!

No registro, publicado em perfil no Instagram, a artista, que dá vida a Isadora na novela Além da Ilusão, surgiu curtindo passeio de barco em Capri durante suas férias pela Europa na companhia da família. Usando um biquíni lilás, a famosa chamou atenção pelo corpaço e aproveitou para se despedir do local.

"Ciao Capri", disse Larissa Manoela na legenda. Ela deixou o namorado, André Luiz Frambach (25), babando nos comentários da postagem: "O meu paraíso conhecendo um paraíso".

Os admiradores da atriz também não pouparam elogios à gata. "Amo esse lugar e amo você", declarou Maisa. "Esse lugar é lindo demais, amo Capri", disse Dani Calabresa. "Perfeita demais", "Como é linda", "Que linda ! E que paraíso !", "Maravilhosa", "Ohhhhh mulher lindaaa", "Gataaa".

A artista está aproveitando os dias de descanso com os pais, Silvana e Gilberto, e tem compartilhado a viagem com os seguidores. Recentemente, ela posou com a mãe e impressionou com a semelhança. O namorado de Larissa ficou no Brasil, já que está gravando a novela Cara e Coragem.

Confira o registro de Larissa Manoela de biquíni na Itália:

Larissa Manoela homenageia Jô Soares

Larissa Manoela também lamentou a morte de Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, na última sexta-feira, 05. A jovem falou sobre nunca ter sido entrevistada pelo grande apresentador. "Eu tinha um grande sonho de ser entrevistada por ele. Infelizmente esse sonho não se concretizou, mas em meus pensamentos e na minha vasta imaginação fértil quando ainda criança, eu me recordo que de tanto assistir seu programa de entrevista, fiz com que para mim esse momento enfim chegasse", comentou sobre o desejo.

