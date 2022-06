Larissa Manoela renova o visual e surpreende: ''Luzes de Dora''

Atriz e cantora Larissa Manoela retoca as madeixas e aparece com visual novo para fase final de 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h24

A atriz Larissa Manoela (21) deixou os fãs apaixonados ao compartilhar detalhes do seu novo visual em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 29.

A estrela brasileira renovou as madeixas e surpreendeu os fãs ao aparecer com o cabelo bem curtinho e ondulado, com pontas as pontas mais claras, estilo californiano.

Dando mais destaque ao seu visual para a novela Além da Ilusão (TV Globo), ela posou detalhando o visual em uma sequência de registros no espelho, diretamente do salão de beleza.

"Luzes de Dora'', escreveu ela.

Os fãs fizeram questão de lotar a caixa de comentários da artista: "Eu fico bege com tanta beleza", dispararam. "Cada dia mais linda!", destacaram. "Ficou mais linda", apontaram.

Recentemente, a atriz Larissa Manoela falou sobre a felicidade que estava sentindo ao se casar pela primeira vez na ficção, além disso, ela também falou sobre deixar o rótulo de "atriz mirim" neste trabalho. Na cena, a personagem Isadora quase se casou com Davi/Rafael (Rafael Vitti).

"'Cresci, realmente não sou mais uma atriz mirim! Através da minha personagem, vou casar em uma novela! Vestir de noiva é fazer essa ficha realmente cair' - disse eu repetidas e emocionadas vezes nesse dia de gravação", celebrou a artista.

Larissa confessou que estava animada para o público assistir às cenas do casamento de sua personagem, que não terá um final muito feliz. "A 1ª noiva a gente nunca esquece e foi MUITO especial. Finalmente hoje vocês vão poder acompanhar toda essa emoção em Além da Ilusão. Segura o seu coração porque o meu já tá em pedacinhos. Não percam hoje na @tvglobo #AlémDaIlusão", completou ela.