Larissa Manoela quase mostra demais ao apostar em decote estratégico

Atriz Larissa Manoela empina bumbum e exibe corpão de tirar o fôlego em vestido justinho

A atriz Larissa Manoela (22) apostou em um look ousado na última semana. Sem sutiã, a noiva de André Luiz Frambach (26) chamou atenção ao publicar alguns cliques ousados em suas redes sociais.

Por meio de seu Instagram oficial, ela compartilhou diversos cliques, em vários ângulos e exibiu toda a sua beleza. Na sessão de fotos feita no estacionamento, a gata surgiu com um vestido midi de tricô grudadinho no corpo.

Larissa surgiu à bordo da peça laranja com recortes estratégicos e decote invertido, que deixou à mostra o contorno dos seus seios. Para completar o visual ela apostou em uma bolsa de grife e salto alto. O modelito destacou as curvas impecáveis da morena que virou de costas e empinou o bumbum, exibindo seu corpão de tirar o fôlego.

“Deixe aqui seu emoji laranja em minha homenagem”, brincou ela na legenda da publicação. Fãs e seguidores ficaram apaixonados pela beleza da artista e não deixaram de comentar. “Ai, que linda!”, reagiu uma internauta. "Só sei aplaudir”, elogiou outra. “Tá tão linda!”, comentou mais uma.

Vale lembrar que recentemente Larissa Manoela chocou ao surgir com um novo visual em sua rede social, a famosa compartilhou fotos exibindo as madeixas cortadas e surpreendeu ao passar a tesoura nos fios.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA MANOELA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Noivos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem nova tatuagem de casal

Apaixonada, Larissa Manoela não esconde o amor pelo noivo, o ator André Luiz Frambach, inclusive faz questão de eternizá-lo na pele. O casal decidiu fazer uma nova declaração romântica e surgiram com tatuagens iguais no mesmo local para celebrar a união de sucesso.

Pelos stories, Larissa registrou o ato: “Aprontando com @Maffeitattoo e os parceiros da vida”, a atriz escreveu marcando o perfil do tatuador, além do namorado e de alguns amigos do casal, enquanto exibia sua nova nova tatuagem, que combina duas digitais formando um coração, na parte interna do braço, com traços delicados.