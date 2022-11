Larissa Manoela publica mais fotos na praia e recebe chuva de elogios: “Gatinha”

A atriz Larissa Manoela compartilhou nas redes sociais mais fotos de seu final de semana na praia acompanhada do namorado André Luiz Frambach

Nesta segunda-feira, 14, Larissa Manoela (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar mais uma série de fotos curtindo o final de semana na praia.

A atriz apareceu com os pés na areia vestindo um biquíni rosa com alças azul-piscina e ao lado do seu namorado André Luiz Frambach (25).

“Coleciono momentos praianos que me fazem feliz”, escreveu a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Nos comentários, o ator André Luiz se declarou para a amada: “Eu fico vendo você, a gente, nossos momentos... e não consigo tirar o sorriso bobo e apaixonado do meu rosto! Eu te amo tanto, você me faz tão feliz!!! Colecionando momentos uma vida todo”.

A atriz Rosanne Mulholland, que atuou com Larissa no início da carreira da jovem na novela “Carrossel”, também elogiou: “Gatinha demais”.

Os fãs da artista adoraram a série de cliques e exaltaram a beleza de Larissa e de André nos comentários! “Musa demais”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que casal lindo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Romance!

No último domingo, 13, Larissa curtiu o final de semana em clima de romance na praia com o namorado André Luiz Frambach.

A artista compartilhou alguns momentos com os seguidores nos stories de seu Instagram, como o casal abraçado em frente ao mar.