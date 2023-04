Larissa Manoela faz procedimento estético no bumbum: “Redondinho”

Atriz Larissa Manoela passa por procedimento estético para melhorar a flacidez e celulite do bumbum

A atriz Larissa Manoela (22) decidiu dar um up na aparência e fez um procedimento estético para ficar com o bumbum mais empinado e redondinho. A novidade foi compartilhada nesta quarta-feira, 12, no Instagram da clínica responsável pelo tratamento, que registrou imagens enquanto a morena se preparava para receber o protocolo.

No vídeo, publicado pelo perfil da clínica JK Estética Avançada, Larissa surge usando apenas um robe branco e recebe algumas marcações na região próxima ao bumbum, que fica escondido pelo tecido, para receber um procedimento chamado ‘Round Glúteo’, que consiste na aplicação de bioativos para melhorar alguns aspectos do bumbum.

"Hoje realizamos mais uma sessão de round glúteo na nossa querida paciente Larissa Manoela. A cada dia que passa, o bumbum fica mais redondinho e mais empinado, melhorando também a textura da pele e tônus muscular", a clínica explicou durante o vídeo e ainda parabenizou a atriz por ser uma paciente exemplar: "Lembrando que a Larissa é uma paciente muito disciplinada", disseram.

“Procedimento exclusivo realizado com bioestimuladores de colágeno para melhora da flacidez e celulite”, a clínica explica a legenda da publicação. Nos comentários, os fãs da atriz aprovaram a mudança: “Linda, arrasou”, disse um seguidor da clínica. “Meu sonho é ter um bumbum redondinho”, disse mais uma admiradora de Larissa.

