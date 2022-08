Larissa Manoela exibe super produção e surpreende os seguidores: ''Maravilhosa''

A atriz Larissa Manoela impressionou os fãs ao compartilhar fotos com look neon nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 18h31

Larissa Manoela (21) compartilhou fotos deslumbrantes nesta segunda-feira, 1, e deixou os seguidores babando com tamanha beleza.

Após renovar o visual, a atriz posou para uma sequência de registros e arrancou elogios dos seguidores com um look vibrante e maquiagem impecável.

Para a ocasião, Lari apostou em uma camisa verde limão, make simples, porém marcante, e finalizou a produção com o cabelo solto com franja de lado.

"Verde lima p/ um dia em essepê. No meu salão fav com os fav", escreveu ela na legenda da publicação que rapidamente encheu de elogios.

"Muito linda", "Cada dia que passa consegue ser mais bonita, como pode", "Ultrapassou os limites da beleza", foram alguns dos comentários deixados no post.

Além disso, muito internautas compararam a atriz com a influenciadora Rafa Kalimann. "Achei que era a @rafakalimann", "Gente achei que era a Rafa", "Ficou muito parecida com a @rafakalimann", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

LARISSA MANOELA CURTE PASSEIO NA NATUREZA COM O NAMORADO

Larissa Manoela dividiu com os seus seguidores um passeio com o namorado, André Luiz Frambach (25), e a família dele em meio à natureza. Pelos stories do Instagram, a atriz compartilhou vídeos da viagem para o Sítio Paraíso de Gaia, localizado em Além da Paraíba, município de Minas Gerais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!