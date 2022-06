Larissa Manoela esbanja beleza com o visual renovado: ''Gata de viver''

Atriz Larissa Manoela compartilhou fotos em salão e esbanjou beleza na rede social

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 10h22

A atriz Larissa Manoela (21) renovou o visual e surgiu deslumbrante em novas fotos em sua rede social.

Nesta terça-feira, 31, a artista compartilhou cliques em um salão de beleza e chamou a atenção ao surgir com os cabelos bem feitos.

Com os fios hidratados, Larissa Manoela surgiu plena e cheia de estilo com um look de barriga de fora, que deixou à mostra sua boa forma.

"Take care of yourself", falou ela sobre cuidar de si mesma. Nos comentários, a atriz recebeu muitos elogios. "Gata de viver", escreveu Maisa Silva (20). "Coisa mais linda", admiraram os fãs.

Ainda nesta terça-feira, 31, Larissa Manoela falou sobre a reta final de Além da Ilusão. Na rede social, ela compartilhou fotos dos bastidores da novela das seis e disse que estão se despedindo da trama.

Larissa Manoela esbanja beleza com o visual renovado; veja as fotos: