Larissa Manoela, Deborah Secco e outras famosas já aderiram à cortes de cabelo tendência no inverno

Nomes como Larissa Manoela e Deborah Secco sempre surpreendem com a beleza ao aderir a um novo visual

Com a chegada no inverno, muitas vezes chega também a vontade de mudar o visual. Para a temporada fria de 2023, alguns cortes de cabelo estão se tornando tendência, já tendo sido usados por diversas celebridades. Nomes como Larissa Manoela, Deborah Secco e Juliana Paes são algumas das famosas que já aderiram aos estilos em alta.

Alex Menezes, hairtylist da rede de salões Mega Studio Be Emotion, diz que o estilo mais natural é uma grande tendência para a estação. Ele diz que os três estilos mais requisitados para o inverno são o Blunt Bob, Shaggy hair e o Curtain Bangs — sendo o último corte uma das apostas de Larissa Manoela para seu visual .

Leia também:Quem é o namorado de Larissa Manoela? Relação gerou crise familiar

"Os cabelos médios são um verdadeiro clássico, principalmente nessa época do ano. Muito em alta, os cortes em camadas, que trazem leveza e movimento aos fios, estão vindo com tudo nessa temporada", afirma Alex. "O estilo mais natural está na moda, deixando de lado as marcações desde a raiz". Confira a seguir quais famosas já aderiram aos cortes de cabelo.

BLUNT BOB JÁ FOI USADO POR MANU GAVASSI E DEBORAH SECCO

O Blunt Bob é um estilo de corte que deixa os fios curtos e retos, que deixa uma linha definida na altura do queixo. O corte é conhecido por sua simplicidade e precisão, sem camadas ou texturas adicionais. "Essa é uma opção moderna e elegante, que proporciona um visual ousado e sofisticado. Sendo super versátil e atemporal, ainda pode ser adaptado a diferentes tipos de cabelo", diz Alex.

Manu Gavassi

Deborah Secco

Hailey Bieber

SHAGGY HAIR FOI ESCOLHIDO POR BRUNA MARQUEZINE E JULIANA PAES

o Shaggy Hair possui camadas longas e desestruturadas, trazendo um estilo descontraído e despojado. O corte traz um visual bagunçado e com texturas, com pontas irregulares o cabelo fica com um movimento natural. "É um corte versátil que pode ser usado em diferentes comprimentos de cabelo e curvatura de fios", completa o hairstylist.

Cara Delenvigne

Juliana Paes

Bruna Marquezine

CURTAIN BANGS FOI TENDÊNCIA PARA CAMILA COUTINHO E LARISSA MANOELA

O terceiro estilo de corte de cabelo já foi escolhido por Larissa Manoela. As Curtain Bangs são um estilo de franja que se divide ao meio, deixando o rosto suavemente enquadrado. Esse corte recebe esse nome por criar um efeito de cortina. "Elas são caracterizadas por serem mais longas e leves, geralmente, chegando até as maçãs do rosto. Podem ser usadas desde cabelos lisos a ondulados, e adicionam um toque de feminilidade e suavidade ao visual em geral", ressalta Alex.

Larissa Manoela

Selena Gomez