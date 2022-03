Larissa Manoela curte day off em praia no Rio de Janeiro e brinca: ''De milhões''

Atriz Larissa Manoela aproveitou a pausa nos compromissos para curtir um dia ensolarado nas praias do Rio de Janeiro

Redação Publicado em 31/03/2022, às 12h20

A atriz Larissa Manoela (21) aproveitou o day off da melhor forma possível, pegando uma praia!

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou os cliques do dia especial e sem stress. Ela aproveitou para renovar o bronzeado, e sendo apaixonada pelo Rio de Janeiro, fez lindos registros do local paradisíaco.

A atriz que está no ar em 'Além da Ilusão', vivendo Dorinha, posou de biquíni esbanjando um sorrisão, e um momento de diversão em uma das praias da capital carioca.

Sempre divertida, ela aproveitou o momento para fazer uma brincadeira sobre a vida corrida: "Day off de milhões e de ontem também. Porque hoje o work hard já tá bombando!", disse ela.

Não demorou para os fãs da artista enaltecerem a sua beleza: "Maravilhosa", disse um. "Eu sou apaixonada demais", escreveu outro. "A beleza de milhões", disse o terceiro.

Larissa Manoela curte day off em praia no Rio de Janeiro: