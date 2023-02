Larissa Manoela chama atenção ao surgir usando biquíni com recorte ousado nos seios: "Que espetáculo"

A atriz Larissa Manoela aproveitou o dia ensolarado para ir à praia, e biquíni ousado chamou a atenção dos segudores

Larissa Manoela (22) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo impecável.

Nesta sexta-feira, 24, a atriz decidiu renovar seu bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao escolher um biquíni com um recorte ousado, deixando uma parte dos seus seios à mostra.

"Eu sou suspeita pra falar que minha melhor versão é perto do mar, com o pé na areia e de pele dourada", declarou ela ao publicar as imagens fazendo pose em seu perfil oficial no Instagram.

Os cliques deixaram os fãs impressionados com a beleza da artista. "Perfeita", comentou a atriz e apresentadora Maisa Silva. "Que gata", disse uma seguidora. "Meu Deus!!! Que espetáculo de mulher", falou outra. "Coisa mais linda", escreveu uma fã.

Confira as fotos de Larissa Manoela na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ao lado da cunhada, Larissa Manoela recolhe o lixo da praia

No último domingo, 19, Larissa Manoela usou as redes sociais para deixar uma mensagem de conscientização aos seus seguidores. A atriz publicou em seu perfil no Instagram, um vídeo em que aparece recolhendo lixo em uma praia ao lado de sua cunhada, Camille Frambach, irmã do ator André Luiz Frambach (26), e falou sobre a importância de preservar o meio ambiente.

"A manhã de praia de hoje foi diferente… teve mergulho, mas teve sensibilidade e consciência! Estamos num período de festa e muita comemoração. Mas a gente deveria unir isso a preservação também. Impressionante que em pouco tempo, minha cunhada @camilleframbach e eu caminhando pela área onde estávamos curtindo a praia conseguimos juntas encher 2 sacos de lixos com tudo que vocês puderem imaginar [...]", lamentou ela em um trecho da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!