Larissa Manoela aparece com minissaia em viagem para a Itália

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 12h00

A atriz Larissa Manoela (21) está se divertindo durante suas férias na Itália. Depois de encerrar as gravações da novela Além da Ilusão, da Globo, a estrela embarcou com os pais para a Europa e está compartilhando todos os momentos com os fãs nas redes sociais.

Desta vez, Larissa apareceu com um look mínimo ao ter mais um dia de turista na região. Nas fotos, ela deixou à mostra suas pernas torneadas e também a cinturinha fina. Ela usou apenas uma minissaia pink e um top branco.

“Veneza, te amo! Já quero voltar mais um milhão de vezes”, disse ela na legenda. Nos comentários, o namorado dela, o ator André Luiz Frambach, deixou um recado para a amada. “Cara de quem apronta pouco né. Aprontou comigo, pegou meu coração sem nem eu perceber. Tudo bem que agora que eu percebi eu já entreguei tudo também”, declarou.

