Kylie Jenner mostra corpo real após dar à luz: "4 meses pós-parto''

Estrela do 'The Kardashians', Kylie Jenner mostra corpo real quatro meses após dar à luz

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 09h54

Kylie Jenner (24) usou as redes sociais na última segunda-feira, 13, para mostrar como está o seu corpo real quatro meses após dar à luz ao seu filho caçula, que ainda não teve novo nome divulgado.

A estrela do The Kardashians (Star+) postou vídeos no Instagram Stories em que aparece usando só um top e shorts de academia, exibindo a barriga e o corpo mais magro por conta da dedicação aos treinos.

"Sem dias de folga", começou ela, acrescentando a seguir. "4 meses pós-parto. Venho lidando com uma série de dores nas costas e nos joelhos, o que me faz diminuir o ritmo dos treinos, mas estou na missão de ficar forte novamente", comentou ela.

Kylie Jenner mostra corpo real em vídeo quatro meses após dar à luz:

Kylie Jenner está se dedicando a uma rotina intensa de exercícios:

A dona do Kylie Cosmetics deu à luz seu caçula em fevereiro deste ano e revelou que ganhou 27 quilos na gravidez e que devido aos treinos de rotina, havia eliminado metade deles.

Ainda nas últimas semanas, a filha caçula de Kris Jenner (66) mostrou detalhes da sua rotina intensa de treinos e sua mudança de corpo no período em que se dedicou às corridas na esteira em sua casa: "Apenas tentando ser saudável e paciente. Esteira e pilates formam meu combo favorito", detalhou ela.

A empresária se tornou mãe de um menino, seu segundo filho, no qual não teve o nome e o rosto revelado. Vale lembrar que ela e o rapper Travis Scott (30) também são pais da pequena Stormi Webster, de apenas 4 anos.