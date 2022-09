Kylie Jenner choca ao mostrar cinturinha fina em clique quente: ''Deusa''

De top e shortinho, empresária Kylie Jenner choca ao mostrar cinturinha fina em clique quente na beira da piscina

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 08h29

Dona de um corpo escultural, a empresária Kylie Jenner (25) roubou a atenção toda para ela com mais uma postagem nas redes sociais, na tarde da última quarta-feira, 07. Aproveitando o verão norte-americano, a socialite impressionou com o corpão.

A estrela do The Kardashians (Star+) impressionou ao apostar em um modelito nada básico e coladíssimo que destacou ainda mais as suas curvas esculturais. Em frente à sua piscina de luxo, a beldade posou usando um top preto com mangas e um shorts legging cintura alta.

"Bom dia", escreveu ela na legenda do registro.

Não deixando o carão de lado, a namorada do rapper Travis Scott (31) mostrou o seu corpo esbelto e malhado. A postagem traz diversas poses diferentes da estrela, no entanto, todas elas atraíram olhares para a cinturinha fininha da filha mais nova da empresária Kris Jenner (66).

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras nas declarações para a caçula do clã Kardashian-jenner: "Kylie Jenner você é uma obra de arte", disse uma. "Você é quente, garota", disparou outra ao adicionar um emoticon de fogo. "Deusa", destacou um terceiro.

Kylie Jenner choca ao mostrar cinturinha fina em sequência quente na beira da piscina: