Kylie Jenner arranca elogios ao aparecer aproveitando piscina rodeada de neve

Empresária Kylie Jenner aproveita noite de piscina quente ao lado de amiga e deixa seguidores babando

Neste domingo, 11, a empresária Kylie Jenner (25) deixou seus seguidores perdidos com sua beleza escultural. Ao postar uma sequência de fotos em suas redes sociais onde aparece curtindo a noite de neve na piscina ao lado de uma amiga, a integrante do clã Kardashian-Jenner recebeu uma enxurrada de comentários a elogiando.

Usando um biquíni preto mínimo feito de látex, a morena apareceu em seu perfil oficial no Instagram em duas postagens diferentes, uma sozinha, e outra acompanhada de sua amiga Yris Palmer, também empresária do ramo da beleza.

Na primeira, Kylie aparece sozinha, exibindo seu corpão cheio de curvas maravilhosas, o que deixou os seguidores malucos. Ela aparece usando apenas um roupão deitada e sentada em um equipamento de academia. A citurinha fina da morena deixou os seguidores malucos. “Eu não consigo lidar com isso”, brincou sua irmã Kourtney Kardashian. “Você só pode estar de brincadeira”, exaltou outra fã.

Já na segunda postagem, ela aparece ao lado de Yris, aproveitando a piscina enquanto estavam cercadas de neve. A piscina, que provavelmente deveria estar aquecida, é bem pequena, quadrada. As duas aparecem se exibindo com biquínis pretos, e novamente, as curvas e bumbum de Kylie deixaram os seguidores babando.

“Você vai derreter a neve”, brincou Khloe. “O melhor para mim são os óculos escuros à meia noite”, ironizou uma seguidora. “O Travis tem tanta sorte”, exaltou outra. “Como consegue ser tão perfeita”, elogiou uma terceira pessoa.

Veja a publicação de Kylie Jenner de biquíni que deixou seus seguidores sem ar com tanta beleza:

Kylie Jenner de biquíni de látex - Créditos: Reprodução / Instagram



Kylie Jenner revela que teve baby blues

No reality 'The Kardashians', a modelo Kylie Jenner contou em uma conversa com a irmã Kendall Jenner (26), que após a chegada do segundo filho em fevereiro, ela chorou por semanas: "Chorei o dia inteiro sem parar nas três primeiras semanas", Kendall ainda completou: "Era uma montanha-russa de emoções". Ciente da situação, Kylie comentou também o motivo: "É só o 'baby blues' e isso vai embora. Tive com a Stormi (4) também", ela ainda sofria de dores de cabeça, mas se recuperou: "Depois de seis semanas eu comecei a me sentir melhor".

Kylie também comentou sobre sua relação às mudanças de seu o corpo pós-parto: "Nada pode me parar. Eu estou me sentindo bem com meu corpo. Eu o amo. Meus seios flácidos... Estou abraçando meu corpo pós-parto".